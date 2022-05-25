Уральские ученые создали замену углеводородам

Ученые из Уральского федерального университета разработали топливный элемент, который сможет заменить углеводороды. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Министерство науки и образования России.

Уточняется, что это полезное открытие с точки зрения экологии. Оно может заменить ископаемые источники топлива, которые производят вредные выхлопы.

«Протонно-керамические топливные элементы являются перспективной альтернативой углеводородным двигателям», — рассказала один из авторов исследования Наталия Тарасова.