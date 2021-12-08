Пролетевший над Сочи метеор оказался неопасным

В небе над Сочи упал метеор. Многие тут же вспомнили челябинский метеорит и испугались повторения событий. Член экспертной группы по космическим угрозам Совета РАН по космосу Сергей Нароенков в разговоре с «360» рассказал о частоте подобных явлений и их опасности.

«Сгорание в атмосфере небольшого метеороида происходит довольно часто. На Земле их можно наблюдать ежедневно по несколько раз. Где-то мы замечаем, особенно благодаря камерам видеонаблюдении, а где-то нет. Например, над океаном», — сообщил Нароенков.

Он отметил, что метеоритный дождь — это и есть метеорные потоки, только более мелкие частицы. В Сочи произошло подобное явление, просто объект был более крупный.

Метеоры можно отследить, отметил ученый. Системы называются метеорные камеры либо метеорные патрули. Данные приборы распространены, их метеорные сообщества ставят очень много по всему миру. И в России такие же наблюдения проводятся.

«Например, можно поставить три метеорные камеры на удалении 30-70 километров и такие события отслеживать, чтобы в дальнейшем определить параметры входа в атмосферу, орбиту метеороида. Это хорошо развито в США, Финляндии, Чехии», — добавил Сергей Нароенков.