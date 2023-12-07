Наука 07 декабря 2023, 13:27 Университет Нинбо в Китае: воздействие на мозг электричества способно останавливать течение болезни Альцгеймера

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Ученые из Университета Нинбо в Китае выяснили, что воздействие на мозг электричества может обратить вспять симптомы болезни Альцгеймера. Об этом написал «Ридлайф» со ссылкой на сайт gpsych.bmj.com.

Слабый электрический ток, по словам специалистов, улучшает когнитивные функции и позволяет мозгу «переформатировать» себя. Подача осуществляется через специальные электроды, которые закрепляются на голове пациента, сообщили «Дни.ру».

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Как пояснили исследователи, этот ток «пробуждает» нейроны и стимулирует образование новых связей. У пациентов с болезнью Альцгеймера после полутора месяца испытаний наблюдалась положительная динамика.