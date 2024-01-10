Наука 10 января 2024, 16:29 Университет Лобачевского: ученые нашли связь между генами и физической активностью

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Нижегородские ученые смогли установить связь между генами и предрасположенностью к физической активности. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу университета Лобачевского.

В исследовании специалисты учитывали индивидуальные особенности организма, например параметры исходного вегетативного тонуса (ИВТ). Эксперты определили, с какими генными аллеями связаны его типы.

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Выяснилось, что спортивную нагрузку необходимо подбирать в зависимости от ИВТ. Благодаря этому человек получит лучший результат и удовольствие от занятий.