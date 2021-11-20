Уникальный иммунитет к COVID-19 нашли у некоторых врачей

Особый вид иммунитета обнаружили у медработников, которые ухаживали за больными COVID-19 в красной зоне. Об этом сообщил журнал Nature со ссылкой на исследование ученых, трудящихся в Университетском и Имперском (NHS Trust) колледжах Лондона.

Наблюдения проводили за теми медработниками, которые регулярно контактировали с зараженными пациентами. В общей сложности ученые исследовали более 750 сотрудников области здравоохранения, при этом 58 из них ни разу не получили положительного теста на коронавирус. Оказалось, что у всех врачей была высокая концентрация T-клеток иммунной системы — они, подобно клеткам памяти, могут распознать конкретную инфекцию в организме.

Как заявили исследователи, такие Т-лимфоциты дают отпор вирусу SARS-CoV-2 с помощью отключения кластера вирусных белков. Именно это сформировало «уникальный» иммунитет врачей.

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