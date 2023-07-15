Наука 15 июля 2023, 08:17 Уникальный беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ разработали в России НТИ: иркутские студенты разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ Freepik

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Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета разработали уникальный беспилотник — он может тушить пожары при помощи искусственного интеллекта. Об этом рассказали в беседе с РИА «Новости» в пресс-службе оператора платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Дрон будет лететь по заранее определенному маршруту, благодаря искусственному интеллекту он сможет отличить, например, костер туристов от очага возгорания. Данные устройство отправит в удаленный центр мониторинга.

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Сейчас студенты, сделавшие изобретение, тестируют его. Как отметили в НТИ, технические характеристики беспилотника — уникальны. Но устройство еще будут дорабатывать.

Природные пожары летом часто бывают в некоторых регионах России. Так, с начала мая этого года леса горят в Свердловской области, пламя перебрасывается на жилые дома. Есть пострадавшие, минимум один человек погиб. Пожары постоянно тушат спасатели, им помогают люди, но жаркая погода и ветер ухудшают ситуацию.

Смог от сильнейших пожаров под Свердловском добрался до Челябинска. Людей просят не открывать окна и не выходить на улицу без необходимости. Горожанам рекомендовали пить больше воды и проводить влажную уборку дома.