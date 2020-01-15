Уникальный астероид нашли на орбите Венеры

По данным информагентства, речь идет об астероиде, который получил название 2020 AV2. Команда из Центра малых планет первой сообщила об открытии уникального объекта. Астрофизик поставил перед собой задачу подтвердить его существование и сделал это с помощью виртуального телескопа. Ученому удалось получить несколько изображений астероида. Мази признался, что процесс съемки оказался довольно сложен из-за низкого положения объекта в небе.