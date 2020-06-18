Уникальную черепаху раскопали на Ставрополье. Ей 8 млн лет

В Ставропольском крае нашли черепаху возрастом примерно в восемь миллионов лет. Ее обнаружили во время раскопок в песчаном карьере.

Уникальную находку сделали около года назад при исследовании будущих мест производственной практики в одном из песчаных карьеров села Бешпагир. Черепаха так хорошо сохранилась, благодаря тому, что попала в песок, который затем превратился в крупный песчаник.

Источник фото: телеканал «360»

То, что видно сейчас, это только брюшко черепахи, ее панцирь еще предстоит выбить из горной породы, рассказала «360» геолог Наталья Кочнева.

Размер до 40 сантиметров с торчащей головой. Сам панцирь — 30 с небольшим сантиметров. Возможно она сохранилась и с верхним панцирем, просто мы ее еще не выбили из горной породы Наталья Кочнева.

По словам Кочневой, пока сложно сказать, что именно это за черепаха. Это может быть и морская, и озерно-болотная.

«Судя по породам, которые слагают карьер, это какая-то прибрежная зона моря. Море у нас и так было неглубокое. Но это вообще самый берег, потому что там большое количество гальки, гравия. Периодически эта прибрежная часть осушалась, была болотистой, заболачивалась», — отметила Наталья Кочнева.

Сейчас панцирь черепахи находится в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Ученые говорят, что пока что черепаха еще лежит и готовится к дальнейшим исследованиям.