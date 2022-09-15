Planet Today: уникальное противогололедное покрытие разработали в США | 360°

Наука 15 сентября 2022, 13:46 Поделиться Telegram

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Viber Planet Today: уникальное противогололедное покрытие разработали в США

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Специалисты Хьюстонского университета (США) создали уникальное противогололедное покрытие, которое может применяться в космической отрасли. Об этом сообщило издание Planet Today.

Инженеры компании Boeing смогли испытать разработку в условиях эрозионного дождя со скоростью 619 километров в час, написал «ПолитЭксперт».

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Особенность такого покрытия заключается в низкой адгезии ко льду, которая совмещается со значительной прочностью. Из-за нее лед с легкостью отходит от летательного средства.

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Данная технология будет применяться в аэрокосмической индустрии, сообщили разработчики.

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