Planet Today: уникальное противогололедное покрытие разработали в США | 360°

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Planet Today: уникальное противогололедное покрытие разработали в США

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Специалисты Хьюстонского университета (США) создали уникальное противогололедное покрытие, которое может применяться в космической отрасли. Об этом сообщило издание Planet Today.

Инженеры компании Boeing смогли испытать разработку в условиях эрозионного дождя со скоростью 619 километров в час, написал «ПолитЭксперт».

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Особенность такого покрытия заключается в низкой адгезии ко льду, которая совмещается со значительной прочностью. Из-за нее лед с легкостью отходит от летательного средства.

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Данная технология будет применяться в аэрокосмической индустрии, сообщили разработчики.

США

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