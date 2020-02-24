Умерла старейший американский математик NASA

В возрасте 101 года умерла математик Кэтрин Джонсон. Она стала одной из первых женщин, работавших на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Именно Джонсон рассчитала параметры орбит для космических полетов агентства.

О смерти математика сообщил сайт NASA. Там сказано, что запуск в 1967 году советского спутника стал переломным моментом в жизни Кэтрин Джонсон. На основании подготовленного ею математического анализа была сделана оценка возможности космических полетов. Именно Джонсон участвовала в анализе траектории суборбитального и орбитального полетов, расчетах по лунной программе «Аполллон» и Space Shuttle.

Директор NASA Джим Брайденстайн в Twitter написал, что Кэтрин Джонсон была американской героиней, оставившей выдающееся наследие, которое разрушило множество барьеров.

Расчет траектории, составленный ученой, был жизненно важен для космических миссий США.

«Учебников не было, поэтому нам пришлось их писать», — рассказывала Джонсон. Она признавалась, что стала одним из счастливчиков, стоявших в начале эры космических полетов.