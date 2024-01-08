Наука 08 января 2024, 04:06 Умер ученый Хавинсон, чье открытие спасло более 100 миллиона человек Умер открывший пептиды геронтолог Владимир Хавинсон Unsplash

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Геронтолог Владимир Хавинсон скончался в возрасте 77 лет, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Главным достижением ученого стало открытие пептидов, которое спасло жизни более 100 миллионов человек.

Хавинсон начал заниматься темой старения еще будучи студентом, а за свою плодотворную карьеру он успел стать автором свыше 100 статей и патентов. В 1992 году профессор основал передовой в этом направлении Институт биорегуляции и геронтологии, директором которого оставался до смерти.

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Исследование механизмов старения позволило Хавинсону разработать теорию пептидной регуляции клеточных систем и функций организма. Открытие сделало возможным создание пептидных биорегуляторов, восстанавливающих активность генов. Их использовали для сохранения здоровья ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и для помощи пострадавшим при разрушительном землетрясении в Спитаке. Сегодня их применяют пациенты с патологиями, продлевая себе жизнь.