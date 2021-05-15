Умер научный руководитель НМИЦ Бурденко

Умер научный руководитель НМИЦ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко Министерства здравоохранения России, академик Александр Потапов. Об этом сообщили на сайте Минздрава. Потапову было 72 года.

«Министерство здравоохранения РФ с прискорбием сообщает, что 15 мая 2021 года скончался нейрохирург, организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Александр Потапов», — заявили в ведомстве.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и коллектив ведомства выразили соболезнования родным и коллегам Потапова.

Александр Потапов долгие годы специализировался в области нейротравматологии, работал реаниматологом, был ординатором по анестезиологии-реаниматологии. С 1989 по 2014 год он занимал должность заместителя директора института Научно-исследовательского института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР (сейчас — НМИЦ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко Минздрава России) Александра Коновалова. В декабре 2014 года Потапов стал руководителем института, а в 2019-м занял пост научного руководителя НМИЦ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко Минздрава России.

Потапов возглавлял врачебную бригаду института и оказывал помощь пострадавшим в результате взрыва на железнодорожной станции в Арзамасе в 1988 году, землетрясения в Армении (1988), в вооруженных конфликтах в бывшей Югославии.

«В разработке научных подходов в области реконструктивной и минимально инвазивной хирургии Александр Потапов был одним из пионеров. Он внес значительный вклад в изучение проблемы вегетативного статуса в результате тяжелой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении.

Александр Потапов — автор и соавтор более 400 научных работ, опубликованных в России и за рубежом. Под его руководством и непосредственном участии разработано 52 национальных стандарта высокотехнологичных видов медицинской помощи, охватывающих основной спектр нейрохирургической патологии. Он также считается основоположником научной школы, воспитавшей плеяду нейрохирургов.

Дважды лауреат Государственной премии России в области науки и технологий, лауреат премии правительства РФ. Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За трудовую доблесть».