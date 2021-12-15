Умер легендарный профессор биофака МГУ Николай Егоров

Старейший сотрудник биологического факультета, профессор, один из первых в СССР экспертов по антибиотикам Николай Егоров умер. Ему был 101 год.

«Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный профессор Московского университета, выдающийся микробиолог и биотехнолог, блестящий педагог и организатор образования», — так охарактеризовала его сообщившая о смерти пресс-служба университета.

Николай Егоров участвовал в Великой Отечественной войне, после ранения был демобилизован и поступил в МГУ, связав тем самым свою жизнь с легендарным вузом. Он основал свою научную школу по изучению продуцентов антибиотиков, а после — по изучению протеолитических ферментов направленного действия, образуемых микроорганизмами.

В 1967–1988 годах Егоров заведовал кафедрой микробиологии, будучи при этом замминистра высшего и среднего образования СССР. Ученый также входил в число основателей Международного биотехнологического центра МГУ.

В начале декабря 2021 года сообщалось о смерти доктора филологических наук, заслуженного профессора МГУ Владимира Горохова.