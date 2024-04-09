Наука 09 апреля 2024, 21:20 Умер лауреат Нобелевской премии и первооткрыватель бозона Питер Хиггс Freepik

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Британский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике и профессор Эдинбургского университета Питер Хиггс умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

«Стало известно, что профессор Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Он мирно ушел из жизни у себя дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни», — написали в некрологе.

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Хиггс предсказал существование новой частицы в 1964 году. Последнюю открыли спустя 50 лет благодаря экспериментам на Большом адроном коллайдере в ЦЕРНе. За эту работу Хиггсу и его коллеге Франсуа Энглеру присудили Нобелевскую премию по физике, а саму частицу назвали в его честь.

Директор и вице-канцлер университета сэр Питер Мэтисон заявил, что Хиггс был замечательной личностью и по-настоящему одаренным ученым, «чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем нас мире». По его словам, новаторская работа профессора мотивировала тысячи ученых, а его научное наследие продолжит вдохновлять будущие поколения.