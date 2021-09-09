Умение готовить назвали наследуемой чертой

Ученые провели опрос, чтобы выяснить, передается ли умение готовить по наследству. О результатах исследования написал «Ридус».

Авторы исследования провели опрос среди 419 взрослых близнецов. Их спрашивали, любят ли они готовить, сервировать стол и убирать со стола после еды. Среди добровольцев были и люди, переболевшие ковидом — ученые хотели понять, влияет ли заболевание на пищевые привычки.

Оказалось, что отношение к еде может наследоваться генетически. При этом у генетически идентичных близнецов оказалось больше общего, чем у разнояйцевых.

Исследователи заключили, что интерес к приготовлению пищи, скорость обучения готовке и кулинарный талант передаются по наследству. При этом интерес к сервировке и уборке со стола оказался не связан с генетическими факторами.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что перенесенный ковид не влияет на интерес к пище и готовке и на вкусовые предпочтения большинства респондентов.