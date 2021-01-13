Украинцы обошли жителей Европы по генетическому разнообразию

Украина стала частью крупного международного проекта «Проект разнообразия генома человека» (HGDP). Исследования показали, что по своему генетическому разнообразию украинцы превосходят европейцев.

Результаты научной работы опубликовал открытый научный журнал GigaScience. Она показала, что четверть всех генетических мутаций на территории Европы зарегистрированы именно в геноме жителей Украины.

«Наше исследование показывает значительное генетическое разнообразие в Украине», — отметил руководитель исследования Тарас Олексик из Оклендского университета. Специалистам удалось обнаружить свыше 13 миллионов генетических вариантов среди образцов ДНК. Из них около 500 тысяч ранее не были зарегистрированы.

Ученые подчеркнули, что речь идет о мутациях, которые стали результатом эволюционных и демографических факторов. Они формировали генетический состав украинцев на протяжении всей истории. Зачастую изменения были связаны с адаптацией к специфическим условиям окружающей среды.

«Эти мутации передавались из поколения в поколение, поэтому геномы украинцев и других популяций — это отражение их уникальной эволюционной истории», — подчеркнул эксперт.

Анализ генетического разнообразия важен не только для восстановления истории развития человечества. Он также играет не последнюю роль в определении мутаций, которые важны с медицинской точки зрения и больше распространены в украинском геноме, чем в европейском.

Проект HGDP начался два десятилетия назад. За время его проведения ученые намерены нанести на карту мира всю картину генетической изменчивости человека.