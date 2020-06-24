Украина и Италия вышли из российского проекта по космосу
Италия и Украина покинули российский проект по созданию астрофизической космической обсерватории. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного научного сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера.
По данным портала «Русская планета», с Украиной специалисты были «вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие»
«Итальянцы делали ту работу, которую мы не могли сделать. А сейчас мы просто пошли по другому пути, все пересчитали, и эту часть будут делать в России. И физический результат она дает не хуже, чем у итальянцев», — добавил Гальпер.