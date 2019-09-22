  • «Угроза планетам или ошибка системы?» Ученые получили неожиданные данные при наблюдении за Сатурном

    22 сентября 2019, 05:18

    Валерия Шафирко

    Ученые зафиксировали мощное излучение вблизи Сатурна, однако пока не смогли найти причину этого. По предположению ряда специалистов, это может быть Черная дыра. Об этом сообщил портал Vladtime.

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    «Кротовая нора поглощает ближайшие мелкие звездные скопления, благодаря чему набирает массу. Она уже сейчас имеет сильное влияние на окружающую материю Сатурна» — сказал один из ученых.

    При этом якобы это излучение может породить множество других черных дыр, которые будут уничтожать все планеты в Солнечной системе, уточняет сайт «Утро.ру».

    Однако большая часть ученых все-таки считает, что во время изучения планеты просто произошел сбой в оборудовании. По их мнению, если бы такая Черная дыра действительно существовала, то Земля уже почувствовала бы ее гравитационное воздействие. Поэтому, как заверили специалисты, пока никаких причин для паники нет.

    Две команды ученых ранее обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b следы водяного пара. Такие, казалось бы, «жизнеутверждающие» признаки, исследователи замечали и у других космических тел. Но именно с K2-18b история интереснее — экзопланета находится в обитаемой зоне своей звезды.