«Угроза планетам или ошибка системы?» Ученые получили неожиданные данные при наблюдении за Сатурном

Водяной пар нашли у «сверхземли». А значит, мы в космосе не одни Подробнее

«Кротовая нора поглощает ближайшие мелкие звездные скопления, благодаря чему набирает массу. Она уже сейчас имеет сильное влияние на окружающую материю Сатурна» — сказал один из ученых.

При этом якобы это излучение может породить множество других черных дыр, которые будут уничтожать все планеты в Солнечной системе, уточняет сайт «Утро.ру».

Однако большая часть ученых все-таки считает, что во время изучения планеты просто произошел сбой в оборудовании. По их мнению, если бы такая Черная дыра действительно существовала, то Земля уже почувствовала бы ее гравитационное воздействие. Поэтому, как заверили специалисты, пока никаких причин для паники нет.

Две команды ученых ранее обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b следы водяного пара. Такие, казалось бы, «жизнеутверждающие» признаки, исследователи замечали и у других космических тел. Но именно с K2-18b история интереснее — экзопланета находится в обитаемой зоне своей звезды.