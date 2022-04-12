Ученый Зеленый рассказал, как санкции скажутся на лунной программе в России

Ученый РАН Лев Зеленый рассказал, что санкции в России будут мешать развитию лунной программы. Но их эффект постараются минимизировать. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным RT, из-за санкций пришлось отменить проект «Роскосмоса» и Европейского космического агентства (ЕКА) «ЭкзоМарс». Зеленый назвал это огромной потерей для науки.

«И российские, и многие европейские ученые считают этот шаг ошибочным. Но политика в этом случае возобладала над здравым смыслом», — заключил он.