Ученый Засова рассказала о новой схеме посадки на Венеру

Заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Людмила Засова рассказала, что ученые разработали новую схему посадки автоматической станции «Венера-Д». Об этом сообщила «Газета.ru».

Она уточнила, что такая технология будет применяться впервые. Такой маневр позволит расширить зону посадки аппарата.

«Нам будет доступна практически вся Венера за исключением небольшого участка. При этом мы получаем возможность с большей точностью сесть в выбранный район», — заключила Засова.