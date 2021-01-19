Ученый заявил, что разгадал тайну Лох-Несского чудовища

По данным НСН, Бауэр уверен, что это древний вид морской черепахи. По его словам, она оказалась там после ледникового периода и это самый древний вид из известных ранее.

До этого Стив Фельтхэм, который исследовал озеро Лох-Несс последние 24 года, заявил, что чудовище, которое в нем обитает — это гигантский сом.

Ранее группа ученых во главе с новозеландским исследователем Нилом Геммелом заявила, что планирует разгадать загадку Лох‐Несского чудовища путем изучения ДНК фауны озера.

Для исследования будут взяты образцы воды из 300 мест с разной глубины, в том числе из тех мест, где чудовище было замечено в последний раз.

Эта затея не является первичной, она была навеяна более ранними попытками международных ученых обследовать озеро. В том числе исследованием американца Дэна Скотта Тейлора, который в поисках чудовища бороздил озеро на подводной лодке в конце 1960-х годов.