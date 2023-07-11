Наука 11 июля 2023, 00:08 Ученый Винтердал заявил, что прием противозачаточных таблеток нарушает реакцию женщин на стресс

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Женщины, которые регулярно принимают оральные контрацептивы, перестают адекватно реагировать на стресс. К такому выводу пришли ученые из из Орхусского университета Дании, передал «Ридус».

Они изучили реакцию у 131 женщины. Сначала их поместили в стрессовую ситуацию и изменили уровень адренокортикотропного гормона. После этого 15 минут дали им пообщаться друг с другом и сделать приятные дела. После этого замеры повторили. И выяснилось, что у женщин, принимавших оральные контрацептивы, уровень гормона не упал, в отличие от тех, что не пьют противозачаточные средства.

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«Необходимы дополнительные исследования, чтобы прояснить сложные механизмы, участвующие в корреляции между уровнями гормонов и реакцией на стресс», — отметили одни из ученых Майкл Винтердал.

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