Наука 19 апреля 2024, 11:55 Ученый Тянь: рост числа случаев рака до 55 лет может быть связан с ускоренным старением

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Ускоренное старение последних поколений может быть причиной роста заболеваемости раком среди людей в возрасте до 55 лет. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщил «Ридус».

«Молодое поколение, возможно, стареет быстрее, чем ожидалось, вероятно, из-за более раннего воздействия различных факторов риска и неблагоприятной окружающей среды», — отметила ученый Руйи Тянь.

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Эксперты выяснили, что наиболее тесно связаны с данным процессом онкологические заболевания легких, матки и желудочно-кишечного тракта.