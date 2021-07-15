facebook_pixel
    15 июля 2021, 21:05

    Ученый: танцы и иностранные языки не влияют на интеллект

    Дарья Морозова

    Научный сотрудник института морфологии человека РАМН Сергей Савельев рассказал, что танцы и изучение иностранных языков не влияют на уровень интеллекта. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По его словам, танцы улучшают координацию движений, а языки память. Но с интеллектом это никак не связано.

    «Интеллект — это когда вы решаете любые задачи, которые не решали раньше. В самом простом виде можем попытаться освоить школьную математику», — посоветовал Савельев.