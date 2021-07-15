Ученый: танцы и иностранные языки не влияют на интеллект
Научный сотрудник института морфологии человека РАМН Сергей Савельев рассказал, что танцы и изучение иностранных языков не влияют на уровень интеллекта. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, танцы улучшают координацию движений, а языки память. Но с интеллектом это никак не связано.
«Интеллект — это когда вы решаете любые задачи, которые не решали раньше. В самом простом виде можем попытаться освоить школьную математику», — посоветовал Савельев.