Ученый: «Спутник V» эффективен против разных штаммов коронавируса

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что российская вакцина от коронавируса эффективна против всех штаммов инфекции, которые пока известны. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он призвал не беспокоиться из-за различных штаммов, например, из ЮАР, потому что на ситуацию в целом это не особо влияет. Ученый отметил, что мутации вируса — нормальное явление.

«Как нам сообщила [глава Роспотребнадзора] Анна Юрьевна Попова, за полгода произошло несколько тысяч мутаций и ничего сверхъестественного не произошло. Все те штаммы, которые вызывают заболевания у наших людей, они все покрываются нашей вакциной. То есть не надо особо переживать по поводу появления в России южноафриканского штамма. Сегодня утром сообщили о северофранцузском штамме. Я смеюсь и говорю, что у нас, наверное, скоро станет модным в каждом регионе иметь свой штамм — тверской, вологодский, ярославский и так далее», — отметил специалист.