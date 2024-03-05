05 марта 2024, 14:30
Ученый Смирнов рассказал, что в ННГУ разработали новую нейросеть для фотонных технологий
Ученые из ННГУ имени Лобачевского поделились разработкой новой нейросети, которая может предсказывать, насколько будут эффективны материалы для фотонных технологи. Об этом этом сообщил Pravda-nn.ru автор исследования, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Искусственный интеллект и обработка больших массивов данных» ИИТММ ННГУ Лев Смирнов.
Он объяснил, что испытания модели дали очень высокие результаты. Она смогла с точностью до 90% определить уровень «топологической защиты» фотонных кристаллов. Благодаря этому появится возможность сделать вычислительные системы более производительными и дать развиться новым возможностям. В частности, разработку смогут применить в компонентной базе фотонных компьютеров.
Ученые
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