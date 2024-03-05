Наука 05 марта 2024, 14:30 Ученый Смирнов рассказал, что в ННГУ разработали новую нейросеть для фотонных технологий

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Ученые из ННГУ имени Лобачевского поделились разработкой новой нейросети, которая может предсказывать, насколько будут эффективны материалы для фотонных технологи. Об этом этом сообщил Pravda-nn.ru автор исследования, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Искусственный интеллект и обработка больших массивов данных» ИИТММ ННГУ Лев Смирнов.

Он объяснил, что испытания модели дали очень высокие результаты. Она смогла с точностью до 90% определить уровень «топологической защиты» фотонных кристаллов. Благодаря этому появится возможность сделать вычислительные системы более производительными и дать развиться новым возможностям. В частности, разработку смогут применить в компонентной базе фотонных компьютеров.

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