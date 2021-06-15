Ученый рассказал, зачем ищут жизнь на других планетах

Научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт объяснил, зачем ищут жизнь на других планетах, и где ее возможно найти. Об этом сообщило издание Pravda.Ru.

По его словам, больше всего вероятность найти жизнь на Венере. Речь идет не о признаках живых существ, которые там были, а именно о нынешних жителях планеты.

«Вы слышали, конечно, об этом проекте „Венера-Д“. Там уже фактически утвержден состав научной аппаратуры для того, чтобы найти признаки жизни», — пояснил ученый.

Также Эйсмонт рассказал, зачем люди занимаются поиском жизни на других планетах. По его словам, «говорить напрямую о практическом смысле довольно трудно».

«Практический смысл вот какой: а что ждет нас на Земле, почему Венера пошла по такому пути эволюции? Ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что Венера и Земля очень-очень схожи. Здесь и масса, и размеры», — заключил Эйсмонт.