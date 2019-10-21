Ученый рассказал о технологии инопланетян, заметной с Земли

У грузинского астрофизика появилось новое объяснение парадоксу Ферми — отсутствию видимых следов инопланетян. Ученый уверен, что внеземные цивилизации используют не космические корабли, а крошечные беспилотные зонды, которые «размножаются» самостоятельно. И их можно увидеть.

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У астрофизика Зазы Османова из Свободного университета Тбилиси появилась новая трактовка парадокса Ферми, которая основана на идее зондов фон Неймана. Эта концепция подразумевает, что существуют самовоспроизводящиеся космические корабли, которые могут самостоятельно исследовать космос, пока их разработчики живут на родной планете.

Но чтобы такой корабль работал, ему нужен постоянный источник ресурсов. До сих пор не ясно, есть ли в космосе столько каменистых тел, чтобы инопланетные космические корабли «питались и размножались».

Османов предположил, что эти зонды предельно малы и насчитывают порядка нанометра. Если так, то для самовоспроизведения наноскопические корабли могут использовать атомы водорода из межзвездной пыли.

Ученые, в теории, способны увидеть рой наноскопических кораблей — при поглощении протонов водорода рой зондов должен испускать вспышки света. В инфракрасной части спектра скопление объектов фон Неймана может выглядеть как комета, чей хвост достигает несколько километров в длину. То есть если астрофизики найдут объект, чья яркость необъяснимым образом усиливается, то этот феномен будет считаться кандидатом в зонды фон Неймана.