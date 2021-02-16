Ученый рассказал, как создать вакцину от всех штаммов коронавируса

Профессор Александр Бутенко рассказал, что для вакцины, защищающей от всех штаммов коронавируса, нужно создать препарат, в котором будут содержаться разные штаммы коронавируса. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Можно сделать поливалентную вакцину, когда производство основано на базе разных вариантов вируса», — рассказал он.

Ученый добавил, что новые штаммы инфекции появляются регулярно, поэтому препарат, которые может защитить от всех сразу — нужен. Также он отметил, что уже изобретенные вакцины пока справляются с этой задачей.

«Пока что нет оснований считать, что вакцины не будут эффективны против новых вариантов», — рассказал Бутенко.

Профессор Алексей Аграновский согласился с коллегой.

«Пока неизвестны штаммы, которые бы уходили от действующих вакцин», — заявил он.

Эксперт уточнил, что появление таких штаммов маловероятно, так как для этого инфекция должна мутировать чересчур сильно.

В Москве началась вакцинация от коронавируса для людей без определенного места жительства. Прививку делают врачи Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки.