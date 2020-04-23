Ученый рассказал, как лабораторные мыши помогают в борьбе с вирусами

Центр генетических ресурсов лабораторных животных на базе SPF-вивария ИЦиГ СО РАН был открыт в 2009 году в Новосибирске. Там разводят лабораторных животных различных генотипов, создают новые линии и проводят различные исследования на уже имеющихся.

Научный руководитель Центра, профессор Михаил Мошкин отметил, что мыши — это одни из главных героев в борьбе с болезнями человека. Именно этим грызунам внедряют эмбрионы, чтобы изучить особенности ЭКО, им подсаживают раковые клетки. Именно мыши первыми приняли участие в исследованиях по изучению коронавируса.

«Мы сотрудничаем с „Вектором“ и давали им мышей для первых исследований по коронавирусу. Опыты показали, что мышь к нему не восприимчива. Мы сделали запрос в лабораторию США, в третьем квартале нам поступят гуманизированные, содержащие в себе функционирующие иммунные клетки человека, мыши. Опыты по созданию собственной линии мышей идут и у нас. Всего у нас около 10 тысяч генетических линий», — рассказал Михаил Мошкин.

По его словам, наше поколение вряд ли доживет до того времени, когда ученые перестанут ставить опыты над животным.

«Мы работаем по принципам биоэтических норм. По принципу трех R. Например, если у нас есть возможность не проводить опыт над животным, то не нужно этого делать. Пока никакие математические эксперименты на клетках не снимут всех вопросов до конца», — подытожил профессор.