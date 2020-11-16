Ученый рассказал, как ДНК животных поможет полицейским выявлять преступников

Теперь для расследования экологических преступлений российская полиция будет использовать ДНК животных, пишут СМИ. Официального подтверждения этому пока нет. Начальник отдела молекулярной генетики Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Николай Мюге рассказал «360», в каких случаях требуется помощь ученых и сложно ли проводить подобные анализы.

«Все живые организмы содержат ДНК. Растения и животные тоже имеют ДНК, и она у всех немного отличается. Бывают отличия на видовом уровне, <…> а если тонкий анализ, то можно отличить различных особей. Абсолютно все то же самое, что и с человеком», — объяснил ученый.

Мюге отметил, что действительно существует большой запрос на то, чтобы определять по ДНК видовую принадлежность. Например, не всегда можно определить вид разделанной рыбы и некоторые крупные продавцы отправляют мясо на проверку исследователям. Так можно вычислить недобросовестных поставщиков.

Также по ДНК можно определить какой рыбе принадлежит черная икра. По мнению эксперта, это простая процедура.

«Например, ловят браконьера, а он успел всю рыбу выкинуть за борт и остались только следы крови и слизи», — привел ученый еще один случай, когда понадобится анализ ДНК.

Мюге рассказал, что сотрудники МВД иногда обращается в исследовательский институт, потому что у самих пока нет такой лаборатории. В целом, проведение анализа может занимать пару дней. Сделать его могут в генетических лабораториях — в России таких достаточно. Но, по мнению собеседника «360», берутся за такие дела немногие, а анализировать ДНК рыбы и вовсе могут единицы.