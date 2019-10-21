Ученый рассказал, чем землетрясения в США грозят России

Американские специалисты заявили, что ряд землетрясений в Калифорнии магнитудой 6,4 и 7,1 могут запустить целый перечень аналогичных событий, который уже получил название «рой землетрясений Риджкреста».

Заведующий геофизической лабораторией обсерватории Института геофизики Уральского отделения РАН Олег Кусонский назвал землетрясения нормальным явлением. По его словам, в этом нет ничего сверхъестественного, и российских граждан это никак не касается.

«Все эти смещения — обычные явления при землетрясениях, ничего в этом сверхъестественного нет, и беспокоиться по этому поводу оснований тоже нет. Те, кто поблизости от разломов живет, их могут землетрясения беспокоить, ну, а российских граждан это никак не касается. Все это на Земле происходит испокон веков, и спрогнозировать такие явления мы не сможем никогда», — объяснил Кусонский.

По его словам, специальные службы отслеживают подземную активность. Правительство этих регионов давно разработало план первоочередных действий в случае ЧП.

«Надо быть готовыми и учитывать подобные вещи там, где они актуальны. Но все панические заявления ученых — спекулятивные, чтобы на их работу выделили больше денег. Надо объективно подходить к таким вещам, когда это касается большого числа людей. Не должно быть никакой паники», — заключил Олег Кусонский.