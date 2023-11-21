Наука 21 ноября 2023, 18:56 Ученый РАН Петрукович заявил, что количество магнитных бурь увеличится в течение года

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Исполняющий обязанности директора Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе с изданием «Мир 24» заявил, что в ближайшее время количество магнитных бурь увеличится, так как Земля переживает пик солнечной активности.

Ранее специалисты РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что в период с 22 по 26 ноября прогнозируется новая магнитная буря.

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«На пик мы выйдем в течение года — может быть, в начале 2024 года будет максимум текущего солнечного цикла, может быть, чуть позже», —отметил Петрукович.