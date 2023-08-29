Ученый РАН Кособоков опроверг связь между положением Луны и землетрясениями | 360°

29 августа 2023, 16:02
Ученый РАН Кособоков опроверг связь между положением Луны и землетрясениями
Определенное положение Луны никак не влияет на сейсмическую активность, из-за чего невозможно предсказать дату предстоящих землетрясений. Об этом сообщил сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в беседе с RT.
По словам специалиста, подземные толчки способны спровоцировать только тектонические процессы и напряжения, которые создаются в конкретной зоне разломов.
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Кособоков отметил, что никакой связи сильнейших землетрясений в мире с положением Луны или Солнца ученые не зафиксировали, сообщила «Национальная служба новостей».
Землетрясения
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