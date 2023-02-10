Наука 10 февраля 2023, 07:45 Ученый предупредил о росте числа землетрясений в ближайшие пять лет Директор геофизической службы РАН Вмноградов: землетрясения участятся в ближайшие годы Публичное достояние

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Количество землетрясений в мире, скорее всего, вырастет в ближайшие пять лет — ожидается некоторое повышение сейсмической активности. Об этом РИА «Новости» сообщил директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Ученый отметил, что обычно сильные землетрясения магнитудой в девять баллов происходят раз в пять-семь лет, в восемь баллов — дважды-трижды в год. Однако в последние четыре года сейсмическая активнось немного снизилась.

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«Выделение сейсмической энергии на планете несколько пониженное. А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего», — рассудил Виноградов.

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По его словам, сложно сказать, где можно ожидать самых сильных подземных толчков, однако сейспоопасные зоны в мре известны. В России это Камчатка, Курилы, Байкал, Сахалин, Кавказ и Алтае-Саянский край. Ученый заметил, что в этих зонах долго не было землетрясений, «а, значит, уже в ближайшее время там что-нибудь произойдет».