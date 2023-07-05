Наука 05 июля 2023, 10:52 Ученый Пол Джиннс назвал перерыв действенным способом повысить концентрацию внимания

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Чтобы вернуть себе сосредоточенность и концентрацию при выполнении сложной задачи, нужно всего лишь отвлечься от нее на пять минут. К такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета, сообщил «Ридус».

Речь идет о полноценном отдыхе в этот короткий промежуток времени. Человек не должен делать ничего. Цель — не переключить внимание, а именно расслабиться и дать себе передышку.

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«Отойдите от компьютера, немного подышите или просто посидите спокойно, чтобы дать мозгу отдохнуть. Пролистывание социальных сетей не считается отдыхом — во время перерыва обязательно нужно отрываться от всех устройств», — объяснил доктор Пол Джиннс, один из ведущих авторов исследования.

Ученые делали выводы на основе данных 72 студентов. Им давали сложные тесты на скорость. Лучшие результаты показали те, кто делал перерывы каждые 20-25 минут.

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