Наука 30 марта 2023, 15:34 Ученый Плавин рассказал, к каким последствиям может привести возникшая на Солнце дыра Ученый Плавин заявил, что дыра на Солнце может спровоцировать сбои в работе спутников

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На Солнце образовалась корональная дыра, размер которой в 20 раз превышает размер Земли. Научный сотрудник астрокосмического центра ФИАН и лаборатории исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ Александр Плавин рассказал, к каким последствиям это может привести, написали «Известия».

По словам специалиста, подобные дыры иногда возникают в магнитном поле звезды. Но образуются они в основном в районе полюсов вращения. Уникальность текущей ситуации заключается в том, что дыра образовалась ближе к экватору Солнца.

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Солнечный ветер, который испускает звезда через дыру, может долетать до Земли и даже мешать работе техники.

«Из строя могут выйти спутники. Если происходит очень сильный выброс, возможен сбой в инфраструктуре, помехи в радиосвязи», — отметил Плавин.