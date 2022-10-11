Ученый Пенькова рассказала о создании съедобной пищевой пленки в Петербурге | 360°

Наука 11 октября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Viber Ученый Пенькова рассказала о создании съедобной пищевой пленки в Петербурге

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Ученые Санкт-Петербургского университета работают над созданием съедобной пищевой пленки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на доктора химических наук Анастасию Пенькову.

Она рассказала, что разработка будет в виде раствора. В него нужно будет окунуть продукт, который после высыхания покроется пленкой. После этого продукт достаточно вымыть водой перед употреблением, уточнила Пенькова.

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Кроме того, ученые занимаются созданием еще одного вида пленки из экологически чистых материалов. Он будет состоять из каррагинана, крахмала аррорута и наноцеллюлозы с добавлением экстракта цветков, заключила эксперт.

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