Ученый Пенькова рассказала о создании съедобной пищевой пленки в Петербурге | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 19:29

Ферму по разведению кроликов на 2800 голов открыли в Орехово-Зуеве

Общество

11 октября 2022, 19:28

Названы семь вещей, которые мешают спокойно спать

Реклама

Мир

11 октября 2022, 19:26

США допустили передачу тактических ракет Украины

Мир

11 октября 2022, 19:18

Россия не против переговоров с США. Они могут поставить точку в конфликте на Украине

Мир

11 октября 2022, 19:17

Украине дали надежду на доступ к замороженным активам России

Эксклюзив

11 октября 2022, 19:11

Евросоюз останется в проигрыше от конфликта на Украине

Важное

11 октября 2022, 19:04

Путин по телефону поздравил генерала Суровикина с днем рождения

Здоровье

11 октября 2022, 19:02

Врач Логина предупредила о риске умереть из-за тумана

Важное

11 октября 2022, 18:57

Медведев поймал генсека НАТО на словах о признании войны с Россией

Наука

11 октября 2022, 18:53

Ученый Пенькова рассказала о создании съедобной пищевой пленки в Петербурге

Читать 360tv в

Ученые Санкт-Петербургского университета работают над созданием съедобной пищевой пленки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на доктора химических наук Анастасию Пенькову.

Она рассказала, что разработка будет в виде раствора. В него нужно будет окунуть продукт, который после высыхания покроется пленкой. После этого продукт достаточно вымыть водой перед употреблением, уточнила Пенькова.

Реклама

Кроме того, ученые занимаются созданием еще одного вида пленки из экологически чистых материалов. Он будет состоять из каррагинана, крахмала аррорута и наноцеллюлозы с добавлением экстракта цветков, заключила эксперт.

Реклама

Ученые

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама