  • Ученый отреагировал на слова священника, который назвал теорию Дарвина ненаучной

    10 сентября 2019, 18:39

    Анастасия Карпеева

    Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что теория эволюции Чарльза Дарвина «совершенно ненаучная». Биолог и популяризатор науки Александр Марков прокомментировал слова священнослужителя в интервью РИА ФАН.
    Ученый отреагировал на слова священника, который назвал теорию Дарвина ненаучной

    «Обезьяньи дети». Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина

    Подробнее

    Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов выступил в Москве на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России».

    «Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — сказал протоиерей.

    На данное заявление отреагировал заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ, палеонтолог, эволюционный психолог Александр Марков. Он назвал слова Дмитрия Смирнова «полной глупостью» и отметил, что в науке нет никаких разногласий по поводу теории.

    «Биологическая наука не сомневается в реальности эволюции и эволюционном происхождении всех современных видов, включая человека. По этому поводу никаких разногласий в науке нет, а то, что вы процитировали — это полная глупость и ерунда. Со стороны представителей религиозных конфессий раздаются порой самые разные высказывания. Я, например, знаю священников, которые признают эволюцию и таких немало, в том числе в Русской православной церкви. А бывают вот такие, совершенно оголтелые мракобесные заявления», — сказал эксперт.

    Он добавил, что Русская православная церковь не формулировала официальной позиции по данному вопросу. А вот в католической церкви папа Римский согласился с эволюцией и признал, что это больше чем гипотеза, что это научная теория.