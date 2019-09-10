Ученый отреагировал на слова священника, который назвал теорию Дарвина ненаучной

«Обезьяньи дети». Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина Подробнее

Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов выступил в Москве на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России».

«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — сказал протоиерей.

На данное заявление отреагировал заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ, палеонтолог, эволюционный психолог Александр Марков. Он назвал слова Дмитрия Смирнова «полной глупостью» и отметил, что в науке нет никаких разногласий по поводу теории.

«Биологическая наука не сомневается в реальности эволюции и эволюционном происхождении всех современных видов, включая человека. По этому поводу никаких разногласий в науке нет, а то, что вы процитировали — это полная глупость и ерунда. Со стороны представителей религиозных конфессий раздаются порой самые разные высказывания. Я, например, знаю священников, которые признают эволюцию и таких немало, в том числе в Русской православной церкви. А бывают вот такие, совершенно оголтелые мракобесные заявления», — сказал эксперт.

Он добавил, что Русская православная церковь не формулировала официальной позиции по данному вопросу. А вот в католической церкви папа Римский согласился с эволюцией и признал, что это больше чем гипотеза, что это научная теория.