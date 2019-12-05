Ученый обозначил вероятность столкновения с Землей астероида

По словам ученого, реальную угрозу могут нести только ядра комет. При вхождении в атмосферу Земли они взрываются с огромной мощностью.

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При этом сами кометы нескольких сотен метров в диаметре и астероиды не опасны — такие столкновения случаются с частотой примерно раз в миллион лет.

«Частота столкновения тел, подобных Тунгусскому метеориту — около 60 метров в диаметре — составляет одно столкновение за пятьсот лет. Существование большого количества фрагментов астероидов и ядер комет, орбита которых, из-за реактивного таяния льда, меняется не предсказуемо, что сохраняет вероятность столкновения с Землей», — процитировало Плеханова ИА Nation News.