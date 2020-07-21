Ученый объяснил, в каком случае «витание в облаках» помогает работе

Профессор организационного поведения в Олинской бизнес-школе в США Маркус Баер объяснил, в каком случае «витание в облаках» может сделать процесс труда более продуктивным.

Он провел эксперимент, результаты которого показали, что люди находятся в мечтательном состоянии примерно 40% рабочего времени, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, для хорошего эффекта от «витания в облаках» необходимо любить свою профессию, испытывать в ее отношении положительные эмоции. Так, работник мастерской дизайна, который ощущает себя художником, сможет намного лучше раскрыть свой творческий потенциал.