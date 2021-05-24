Ученый объяснил сокращение стратосферы Земли

Заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович прокомментировал сообщения о сокращении стратосферы Земли, которая за последние 40 лет стала тоньше на 400 метров. Специалиста процитировала Pravda.ru.

«У нас постоянно наблюдается так называемое потепление. Прибавляется парниковых газов в атмосфере, и этот слой приземный — тропосфера — понемногу разогревается. Ну, а газ при разогреве расширяется. Естественно, поднимается граница между тропосферой и стратосферой», — уточнил Шематович.

По его словам, обозначенные размеры не критичны, поскольку сама стратосфера до 50-60 километров по высоте. Ученый заметил, что вопрос про озоновый слой гораздо важнее.

«Как мы знаем, он защищает поверхность и все живое на ней от ультрафиолетовых лучей солнца, которые несут определенную биологическую опасность», — продолжил эксперт.

Он напомнил, что границы между слоями атмосферы условные. Отмечается, что они зависят от уровня солнечной активности, которая также не статична.

«Есть одиннадцатилетний цикл солнечной активности. И под него подстраивается атмосфера. И о каком таком глобальном истощении можно тут говорить? Изменение границ — это нормально: тропосфера становится шире на 400 метров, соответственно, стратосфера уменьшилась на те же 400 метров», — добавил Шематович.