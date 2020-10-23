Ученый объяснил причину появления «снега» на горах Плутона
Ученый Ханс Эрик Фосс Амундсен объяснил причину появления «снега» на горах Плутона. По его словам, он существенно отличается от земных осадков, сообщает Planet Today.
Специалист пояснил, что на самом деле «снег» является замерзшим метаном. Пять лет назад эксперты сфотографировали его с помощью зонда New Horizons. По словам Амундсена, небольшая планета обладает тонкой атмосферой из окиси углерода, азота и метана. Ее хорошо прогревают лучи Солнца, пишет iReactor.
«На определенной высоте в атмосфере Плутона повышена концентрация метана, поэтому здесь происходит образование метанового инея, или „снега“», — уточнил ученый.
Отмечается, что, когда достигается точка насыщения метаном в атмосфере Плутона, «снег» начинает выпадать, как это происходит на Земле. В частности им покрываются вершины гор на планете.