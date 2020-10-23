Ученый объяснил причину появления «снега» на горах Плутона

Специалист пояснил, что на самом деле «снег» является замерзшим метаном. Пять лет назад эксперты сфотографировали его с помощью зонда New Horizons. По словам Амундсена, небольшая планета обладает тонкой атмосферой из окиси углерода, азота и метана. Ее хорошо прогревают лучи Солнца, пишет iReactor.

«На определенной высоте в атмосфере Плутона повышена концентрация метана, поэтому здесь происходит образование метанового инея, или „снега“», — уточнил ученый.

Отмечается, что, когда достигается точка насыщения метаном в атмосфере Плутона, «снег» начинает выпадать, как это происходит на Земле. В частности им покрываются вершины гор на планете.