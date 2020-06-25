Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

«С точки зрения радиации, в Солнечной системе, кроме Земли, нет нигде благоприятных областей для жизни человечества. Земля — наш космический корабль, у нас есть атмосфера и магнитное поле для защиты от солнечных вспышек и галактического излучения», — заявил ученый.

Радиация на Луне в 400 раз превышает земную. На Марсе она ниже в 1,5 раза, чем на земном спутнике, однако и там, и там существует излучение, разрушающее здоровье человека. Об этом сообщила «Газета.ru».

Шуршаков отметил, что из-за радиации в Солнечной системе вообще нет пригодных областей для жизни, кроме Земли.

По поводу экзопланет вне Солнечной системы ученый отметил, что там в первую очередь нужно искать магнитное поле. Оно, как и на Земле, создает защитный экран. Без этого жизнь на планете проблематична.