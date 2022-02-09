Ученый назвал проблему, с которой скоро столкнется человечество

Уже через 30 лет человечество может столкнуться с глобальным дефицитом белка. Согласно прогнозам, к 2050 году население Земли увеличится до девяти миллиардов человек — им ему потребуется в два раза больше питательных веществ, нежели сейчас. Об этом РИА «Новости» рассказал профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), глава Цифровой агролаборатории Лоран Генцбиттель.

Он отметил, что над этой проблемой ученые работают уже сегодня. В частности, они пытаются получить белок на основе насекомых или путем увеличения продуктивности растений.

«К 2050 году человечеству надо будет вдвое нарастить производство белка. Согласно прогнозам, количество людей к 2050 году достигнет девять миллиардов, и понадобится больше белка для питания», — сказал Генцбиттель.

Он отметил, что в разных регионах планеты источниками белка являются разные продукты: не всегда люди получают его из животной пищи. Например, в Южной Азии или Африке население активно потребляет рис и нут. Последний для людей в этих местах и является главным источником белка.

В Европе дополнительным источником белка во многих странах является чечевица.