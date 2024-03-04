04 марта 2024, 13:45
Ученый Медиавилла: надвигающаяся на Землю магнитная буря способна вернуть человечество в Средневековье
Пик многолетнего цикла солнечной активности придется на текущий год. Мощные вспышки и магнитные бури способны вернуть человечество в Средневековье, сообщил популяризатор науки Даниэль Медиавилла газете El Pais.
По мнению ученого, вспышки на Солнце способны нарушить работу спутников и электросетей. Он вспомнил 1859 год, когда геомагнитная буря нарушила работу телеграфных линий. В наши дни ущерб может быть намного серьезнее, поскольку люди тесно связаны с электричеством, сообщил сайт «Мир 24».
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Медиавилла отметил, что разрушение электросетей в результате мощных магнитных бурь на всей планете может быть одним из последствий глобальной катастрофы.
Ученые
Магнитные бури
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