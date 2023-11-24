Наука 24 ноября 2023, 12:38 Ученый Макарьева: сохранить климат поможет экологическое прогнозирование в условиях потепления

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Выделение парниковых газов и оттаивание вечной мерзлоты — прямая угроза для климата планеты. В беседе с «ФедералПресс» кандидат технических наук Ольга Макарьева предложила вариант решения проблемы.

По ее словам, необходимо научиться прогнозировать поведение природных систем в условиях потепления.

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«В данный момент это не настолько очевидно, а вопрос этот важен для большой территории России», — пояснила эксперт.

Она также добавила, что значение имеет интерес к науке со стороны обычных людей.