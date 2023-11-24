24 ноября 2023, 12:38
Ученый Макарьева: сохранить климат поможет экологическое прогнозирование в условиях потепления
Выделение парниковых газов и оттаивание вечной мерзлоты — прямая угроза для климата планеты. В беседе с «ФедералПресс» кандидат технических наук Ольга Макарьева предложила вариант решения проблемы.
По ее словам, необходимо научиться прогнозировать поведение природных систем в условиях потепления.
Реклама
«В данный момент это не настолько очевидно, а вопрос этот важен для большой территории России», — пояснила эксперт.
Она также добавила, что значение имеет интерес к науке со стороны обычных людей.
Глобальное потепление
Реклама
Реклама