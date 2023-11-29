Наука 29 ноября 2023, 17:35 Ученый Лукьянов разработал лекарство от болезни Бехтерева

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Болезнь Бехтерева — сложнейшее дегенеративное заболевание, которым страдают десятки тысяч людей во всем мире. Ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов смог найти способ справиться с недугом. Об этом сообщил RidLife.ru.

Ученый разработал специфическую терапию. Созданный им препарат воздействует на Т-лимфоциты, провоцирующие развитие заболевания.

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Испытания на мышах прошли успешно. С 2021 года Лукьянов, который и сам имеет соответствующий диагноз, проверяет лекарство на себе. Пока наблюдается положительная динамика, добавил сайт «Дни.ру».