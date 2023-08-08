Наука 08 августа 2023, 13:53 Ученый Курилов: астероид 2023 OQ не несет никакой опасности для планеты

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Космическое агентство NASA заявило о приближении гигантского астероида с кодовым названием 2023 OQ к Земле. Космическое тело не несет никакой опасности для планеты, сообщил ученый Александр Курилов в беседе с Life.

По словам специалиста, крупные астероиды хорошо отслеживаются большинством обсерваторий, наиболее опасны в этом случае как раз небольшие космические тела, каким, например, был Челябинский метеорит размером 20 метров.

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Курилов отметил, что напугавший общественность 137-метровый астероид 2023 OQ пролетел на расстоянии 7,5 миллиона километров от Земли.