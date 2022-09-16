Ученый Котельников объяснил значимость Шнобелевской премии | 360°

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Ученый Котельников объяснил значимость Шнобелевской премии

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Председатель совета молодых ученых PAH Андрей Котельников рассказал, в чем смысл Шнобелевской премии, которую вручают за необычные научные исследования. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Вручение 32 Шнобелевской премии состоялось в США. Победителей определили в 10 номинациях. Например, в сфере прикладной кардиологи награду получили исследователи, которые выяснили, что у людей, сразу почувствовавших влечение друг к другу, сердцебиение начинает происходить в унисон. Котельников пояснил, что важны любые научные открытия, даже если сначала они кажутся абсурдными.

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«В любой глупой идее существует и здравое зерно, которое может подтолкнуть людей сделать что-то новое. Какая-то совершенно безумная идея может трансформироваться во что-то полезное», — подчеркнул ученый.

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